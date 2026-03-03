Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

Apple анонсировала MacBook Air и Pro — с чипами M5, M5 Pro и M5 Max

Корпорация Apple анонсировала выход новых портативных компьютеров MacBook Air и MacBook Pro на процессоре M5 Pro и M5 Max — последние она назвала самыми мощными в истории. Об этом сообщается на сайте компании.

В линейку вошли модели Air с диагональю экрана 13 и 15 дюймов и устройства Pro с экранами 14 и 16 дюймов. Версия Air доступна с чипом M5, Pro — M5 и M5 Max. Стоимость обновленных моделей начинается с 1099 долларов, или около 85 тысяч рублей.

Компьютеры Air подорожали — так, версия с чипом M4 была оценена минимум в 999 долларов (78 тысяч рублей). Однако теперь базовая версия девайса имеет не 256, а 512 гигабайт встроенной памяти. Также все компьютеры имеют 16 гигабайт оперативной памяти. Ноутбуки получили дополнительный процессор N1, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, тонкий и прочный алюминиевый корпус, 12-мегапиксельную камеру Center Stage и батарею, рассчитанную на 18 часов автономной работы.

Ноутбуки MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max стали в четыре раза мощнее устройств прошлого поколения — об этом заявил вице-президент Apple Джон Тернус. Встроенный в компьютер чип имеет до 12 высокопроизводительных ядер и до 6 «суперъядер». Apple называет новые MacBook Pro самыми мощными ноутбуками бренда.

Стоимость MacBook Air на M5 начинается с 1099 долларов (85 тысяч рублей), MacBook Pro с процессором M5 Pro стоит минимум 2199 долларов (171 тысяча рублей), M5 Max — 3599 долларов (280 тысяч рублей).

3 марта компания Apple представила iPhone 17e — с OLED-экраном, процессором A19, камерой 48 мегапикселей, минимум 256 гигабайт памяти и MagSafe. Также фирма анонсировала планшет iPad Air.