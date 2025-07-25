Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 25 июля 2025Бывший СССР

Украина поставит США дроны на миллиарды долларов

Зеленский: США будет закупать дроны у Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с лидером США Дональдом Трампом о поставке украинских дронов на миллиарды долларов. Об этом сообщает«РБК-Украина».

«Мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность», — сообщил Зеленский о готовности США закупать дроны у Киева.

По его словам, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову, главе Минобороны Украины Денису Шмыгалю и внештатному советнику президента по стратегическим вопросам Александру Камышину была поручена подготовка договора о поставках украинских дронов в США на 30 миллиардов долларов.

Ранее The Telegraph сообщил, что одна из обещанных Трампом систем Patriot прибыла на Украину. По данным издания, подчеркивается, что не все европейские страны готовы делиться своими средствами ПВО с Киевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

    Вынесен приговор пробравшемуся в Россию главе Мальтийской федерации бокса

    Шансы доказать вину Седоковой в уходе из жизни ее бывшего мужа оценили

    Культовый купальник из 50-х вернулся в моду

    Мужчина расправился с женой и похвастался этим перед полицейскими

    Завоевавший три золота на ЧМ российский синхронист Мальцев раскрыл отношение к хейтерам

    Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку

    В России опровергли запрет продажи товаров «18+» без биометрии

    Биткоин резко подешевел

    Россиян предупредили о распространении еще одной передаваемой клещами болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости