Украина поставит США дроны на миллиарды долларов

Зеленский: США будет закупать дроны у Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с лидером США Дональдом Трампом о поставке украинских дронов на миллиарды долларов. Об этом сообщает«РБК-Украина».

«Мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность», — сообщил Зеленский о готовности США закупать дроны у Киева.

По его словам, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову, главе Минобороны Украины Денису Шмыгалю и внештатному советнику президента по стратегическим вопросам Александру Камышину была поручена подготовка договора о поставках украинских дронов в США на 30 миллиардов долларов.

Ранее The Telegraph сообщил, что одна из обещанных Трампом систем Patriot прибыла на Украину. По данным издания, подчеркивается, что не все европейские страны готовы делиться своими средствами ПВО с Киевом.