07:30, 27 апреля 2026Интернет и СМИ

Отсидевший 18 лет наркоторговец назвал шокировавшее его после освобождения открытие

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Пользователь Reddit с ником nickf2604, отсидевший 18 лет в тайской тюрьме, назвал открытие, которое шокировало его после освобождения. По словам автора, столь большой срок он получил за наркоторговлю.

«Что потрясло меня? iPhone. Меня посадили в те времена, когда мобильные телефоны были роскошью. Когда я вернулся в Англию, технологии настолько продвинулись! Впрочем, в последние годы моего заключения у некоторых моих товарищей по несчастью был доступ и к смартфонам, и к компьютерам», — рассказал мужчина.

Он добавил, что на его родине вообще многое изменилось за прошедшие годы. Из-за этого ему было «странно» приземлиться в Лондоне после выхода из тюрьмы.

«Я начал работать через две недели после возвращения домой. Первые несколько ночей сон в кровати был крайне необычным опытом. Горячий душ и чувство свободы, пусть это и звучит банально, — вот в чем было наивысшее счастье», — отметил бывший узник.

Другие пользователи быстро опознали в авторе темы Джонатана Уилера — британца, который провел 18 лет в тайской тюрьме Бангкванг. После освобождения он опубликовал книгу о своем опыте, ставшую достаточно популярной на его родине.

