Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 27 апреля 2026

Желающей устроить оргию на день рождения девушке дали советы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit собралась устроить на собственный день рождения вечеринку с групповым сексом и задалась вопросом, как сделать это, чтобы сохранить приватность. Своей историей девушка поделилась в разделе Sex форума Reddit.

Автор поста рассказала, что хочет использовать для организации вечеринки дейтинговые приложения, однако переживает, что тогда слишком многие могут узнать о ее предпочтениях. В ответ ей порекомендовали избежать использования приложений и попросить совета в местных свингер-клубах, а возможно, найти там и потенциальных участников мероприятия. Также опытные свингеры посоветовали не торопиться знакомиться со многими мужчинами сразу — начать лучше с одного, который понравился больше всего. «Объясните этому партнеру, что желаете устроить оргию. Займитесь сексом с ним, соблюдая все меры предосторожности, а потом предложите ему позвать друга и постепенно добавляйте в группу по одному-два человека за раз», — посоветовали пользователи.

Кроме того, девушке указали на важность предварительной проверки всех участников группового секса на наличие ИППП и подготовки достаточного запаса средств контрацепции. Также ей напомнили о необходимости запрета на использование телефонов и камер во время вечеринки и своевременное оглашение других правил. Например, участники не должны наносить друг другу травмы, оставлять видимые следы на коже, портить одежду. За соблюдением этих правил должны следить люди, не участвующие в оргии, отметили пользователи.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. По словам женщины, два месяца назад она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok