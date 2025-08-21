Женщина задумалась о разводе из-за повторяющейся шутки мужа

Пользовательница Reddit с ником GovernmentExtreme245 рассказала о повторяющейся шутке мужа, из-за которой она задумалась о разводе. По словам женщины, в последнее время супруг начал нередко говорить о ее смерти.

«Некоторые из этих шуток меня действительно немного пугали. Например, когда я поздно пришла с работы и ужинала в одиночестве приготовленным им супом, он после несколько моих глотков произнес следующее: "Если этот суп отравлен, это будет твоя последняя трапеза. Ужасный поворот, учитывая, что ты даже не любишь супы". Не знаю, может, это правда уморительно, но мне так не кажется», — написала автор.

В другой раз, когда женщина забыла принять свою ежедневную порцию серьезных медицинских препаратов, ее муж поинтересовался, как долго она в принципе может продержаться без них, прежде чем ее сердце перестанет биться. А однажды, когда она ударилась головой о лестницу и на секунду потеряла сознание, он заявил, что нужно приложить гораздо большую силу, чтобы проломить ей череп.

«В каком-то диалогов он сказал, что люди вокруг нас настолько заняты, что никто из них не заметит, если кто-то из нас исчезнет. Может показаться, что не все шутки адресованы мне напрямую, но в то же время — мне», — заключила автор, добавив, что не хочет однажды оказаться в новостных сводках, а потому подумывает о разводе.

