Еще одна страна согласилась принимать мигрантов из США

Уганда согласилась временно принимать мигрантов, депортируемых из США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Уганда согласилась временно принимать нелегальных мигрантов, депортируемых из США. Об этом сообщил постоянный секретарь МИД Уганды Винсент Баджира в соцсети Х.

По словам дипломата, временное соглашение с Вашингтоном будет применяться к «гражданам третьих стран, которым может быть отказано в убежище в Соединенных Штатах, но которые не хотят или могут испытывать опасения по поводу возвращения в страны своего происхождения».

При этом Уганда выдвинула условие, согласно которому она не будет принимать мигрантов с уголовным прошлым и несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Кроме того, она сочла нежелательной отправку в Уганду граждан других африканских стран.

В июле президент США Дональд Трамп предложил африканским странам принимать депортированных из Соединенных Штатов мигрантов. По данным СМИ, нескольких мигрантов уже приняли Южный Судан и Эсватини.

