Еще одна страна согласилась принимать мигрантов из США

Уганда согласилась временно принимать мигрантов, депортируемых из США

Уганда согласилась временно принимать нелегальных мигрантов, депортируемых из США. Об этом сообщил постоянный секретарь МИД Уганды Винсент Баджира в соцсети Х.

По словам дипломата, временное соглашение с Вашингтоном будет применяться к «гражданам третьих стран, которым может быть отказано в убежище в Соединенных Штатах, но которые не хотят или могут испытывать опасения по поводу возвращения в страны своего происхождения».

При этом Уганда выдвинула условие, согласно которому она не будет принимать мигрантов с уголовным прошлым и несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Кроме того, она сочла нежелательной отправку в Уганду граждан других африканских стран.

В июле президент США Дональд Трамп предложил африканским странам принимать депортированных из Соединенных Штатов мигрантов. По данным СМИ, нескольких мигрантов уже приняли Южный Судан и Эсватини.