ФБР ворвалось в дом бывшего советника Трампа

NYP: Агенты ФБР США ворвались в дом бывшего советника Трампа Болтона

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) ворвались в дом бывшего советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

«Представитель администрации Трампа сообщил, что федеральные агенты ворвались в дом Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, в 7 утра (0:00 по мск — прим. «Ленты.ру»), поскольку проводится расследование в сфере национальной безопасности. Распоряжение отдал директор ФБР Кэш Патель», — передает издание.

По словам высокопоставленного американского чиновника, расследование, которое, как утверждается, касается секретных документов, было начато еще несколько лет назад, но бывшая администрация во главе с Джо Байденом закрыла его «по политическим причинам».