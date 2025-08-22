Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 22 августа 2025Мир

ФБР ворвалось в дом бывшего советника Трампа

NYP: Агенты ФБР США ворвались в дом бывшего советника Трампа Болтона
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) ворвались в дом бывшего советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

«Представитель администрации Трампа сообщил, что федеральные агенты ворвались в дом Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, в 7 утра (0:00 по мск — прим. «Ленты.ру»), поскольку проводится расследование в сфере национальной безопасности. Распоряжение отдал директор ФБР Кэш Патель», — передает издание.

По словам высокопоставленного американского чиновника, расследование, которое, как утверждается, касается секретных документов, было начато еще несколько лет назад, но бывшая администрация во главе с Джо Байденом закрыла его «по политическим причинам».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?

    Оператор FPV-дрона передумал атаковать группу бойцов ВСУ после одного послания

    Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю лета

    Вучич призвал провести теледебаты с оппозицией

    Опасения Венгрии и Словакии из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» объяснили

    Начался суд над задержанным по делу о «Северных потоках» украинцем

    Россия согласилась проявить гибкость по нескольким предложениям Трампа

    Россиян призвали не делать выводы из «набросов» Трампа по Украине

    ФБР ворвалось в дом бывшего советника Трампа

    Грибные места у российского поселка пометили наркозакладками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости