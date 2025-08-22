Коммунальщики заплатят россиянину сотни тысяч рублей за скользкую дорожку

73-летний петербуржец отсудил 350 тыс. рублей за падение на скользкой дороге

Петербургские коммунальщики заплатят местному жителю сотни тысяч рублей за скользкую дорожку. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе местной прокуратуры.

По информации ведомства, зимой прошлого года 73-летний мужчина поскользнулся и упал на дороге у дома №9 по бульвару Алексея Толстого в Пушкине. Медики диагностировали у пострадавшего закрытый перелом правого бедра.

Прокурорская проверка показала, что петербуржец упал из-за ненадлежащей уборки территории со стороны коммунальной службы, «Жилищного агентства Пушкинского района». Позднее прокурор района обратился с иском в суд с требованием взыскать в пользу пенсионера компенсации морального вреда. В результате требования прокуратуры были удовлетворены — коммунальщиков обязали заплатить мужчине 350 тысяч рублей.

Уточняется, что ответчик не согласился с решением попытался обжаловать его в апелляционном порядке. «Прокурору удалось убедить суд апелляционной инстанции в законности исковых требований и защитить права пожилого петербуржца на компенсацию морального вреда. Жалоба ответчика оставлена без удовлетворения», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что власти города Катайск Курганской области заплатят ребенку 150 тысяч рублей за падение на скользкой улице.