Чиновники заплатят ребенку 150 тысяч рублей за скользкую улицу

Власти Катайска заплатят ребенку 150 тысяч рублей за падение на скользкой дороге

Власти курганского города Катайск заплатят ребенку 150 тысяч рублей за скользкую улицу. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры региона.

По информации источника, инцидент произошел в марте 2025 года возле дома на улице Ленина, 172: ребенок, возвращавшийся из школы, поскользнулся на покрытой наледью и снегом дороге, упал и получил тяжелую травму. Несовершеннолетнему потребовалось длительное лечение. «Долгое время ребенок был ограничен в движении и лишен возможности общения со сверстниками, испытывал физические и нравственные страдания, находился в состоянии стресса», — отметили в пресс-службе ведомства.

Чтобы защитить права ребенка, прокуратура направила в суд заявление с требованием взыскать с Катайского территориального управления компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Уточняется, что оно было рассмотрено и удовлетворено, однако пока не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что жительница Белгорода отсудила у управляющей компании полмиллиона рублей за скользкие ступеньки у дома.