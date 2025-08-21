Экономика
Чиновники заплатят ребенку 150 тысяч рублей за скользкую улицу

Власти Катайска заплатят ребенку 150 тысяч рублей за падение на скользкой дороге
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти курганского города Катайск заплатят ребенку 150 тысяч рублей за скользкую улицу. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры региона.

По информации источника, инцидент произошел в марте 2025 года возле дома на улице Ленина, 172: ребенок, возвращавшийся из школы, поскользнулся на покрытой наледью и снегом дороге, упал и получил тяжелую травму. Несовершеннолетнему потребовалось длительное лечение. «Долгое время ребенок был ограничен в движении и лишен возможности общения со сверстниками, испытывал физические и нравственные страдания, находился в состоянии стресса», — отметили в пресс-службе ведомства.

Чтобы защитить права ребенка, прокуратура направила в суд заявление с требованием взыскать с Катайского территориального управления компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Уточняется, что оно было рассмотрено и удовлетворено, однако пока не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что жительница Белгорода отсудила у управляющей компании полмиллиона рублей за скользкие ступеньки у дома.

