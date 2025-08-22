Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:09, 22 августа 2025Культура

Легендарного голливудского актера засняли в объятиях Водонаевой

Голливудского актера Микки Рурка засняли в компании Алены Водонаевой в США
Ольга Коровина

Легендарный американский актер, номинант на премию «Оскар» Микки Рурк встретился с российской телеведущей Аленой Водонаевой. После общения артист посвятил ей серию постов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рурк рассказал, что дал Водонаевой «крутое интервью», а также отметил ее любовь к собакам. Сама телеведущая опубликовала в соцсетях видео, на котором звезда фильма «Рестлер» обнимает ее за талию.

«Это было лето лучших приключений, знакомств и ярких моментов, которые запомнятся навсегда», — написала Водонаева. Она сообщила, что возвращается в Россию после двухмесячных каникул в США.

Ранее Водонаева призналась, что побывала в неблагополучном районе Лос-Анджелеса, где живет много бездомных, и испугалась.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Назван срок запуска АМС к «русской планете»

    Раскрыты новые детали задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Силовики вскрыли узлы связи вымогавших деньги у россиян мошенников

    «Динамо» расторгло контракт с уругвайским футболистом

    Российского писателя осудят за видео на YouTube

    Алиев назвал братом постсоветского лидера

    Легендарного голливудского актера засняли в объятиях Водонаевой

    Пойман огромный окунь весом 24 килограмма

    Артемий Лебедев охарактеризовал Москва-сити словами «полная дичь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости