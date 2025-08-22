Легендарного голливудского актера засняли в объятиях Водонаевой

Голливудского актера Микки Рурка засняли в компании Алены Водонаевой в США

Легендарный американский актер, номинант на премию «Оскар» Микки Рурк встретился с российской телеведущей Аленой Водонаевой. После общения артист посвятил ей серию постов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рурк рассказал, что дал Водонаевой «крутое интервью», а также отметил ее любовь к собакам. Сама телеведущая опубликовала в соцсетях видео, на котором звезда фильма «Рестлер» обнимает ее за талию.

«Это было лето лучших приключений, знакомств и ярких моментов, которые запомнятся навсегда», — написала Водонаева. Она сообщила, что возвращается в Россию после двухмесячных каникул в США.

Ранее Водонаева призналась, что побывала в неблагополучном районе Лос-Анджелеса, где живет много бездомных, и испугалась.