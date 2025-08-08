Водонаева побывала в США и пожаловалась на испражняющийся на улицах «наркобиомусор»

Телеведущая Водонаева призналась, что ее испугали бездомные в Лос-Анджелесе

Известная российская телеведущая Алена Водонаева побывала в неблагополучном районе Лос-Анджелеса в США и испугалась. Впечатлениями от визита она поделилась в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Водонаева посетила район Даунтаун в Лос-Анджелесе, где живет много бездомных, и посвятила этому публикацию. «Весь этот безработный наркобиомусор сосредоточен по большей части в этом районе (...) Полиция к ним даже не суется», — пожаловалась телеведущая. В своем Telegram-канале она призналась, что испугалась, когда ехала по Даунтауну, так как многие бездомные смотрели на нее.

По ее словам, жители района употребляют наркотики и испражняются прямо на улице. Она добавила, что многие из них ездят на инвалидных колясках, так как их им выдают бесплатно, как и еду. Кроме того, бездомные Даунтауна получают пособия, подчеркнула телеведущая.

Водонаева отметила, что ей не жаль бездомных, живущих в этом районе Лос-Анджелеса. «Бедненькие. Что же, ***, с ними случилось, что у них все руки в этих дырках? Они табунами ходят, их легион. Это как в фильме "Ходячие мертвецы"», — возмутилась ведущая.

Ранее комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Лос-Анджелесе, рассказал, что в городе много бездомных и наркоманов. По его словам, он часто видит их рядом с домом.