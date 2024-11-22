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15:22, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Переехавший в США российский комик рассказал о бездомных и наркоманах

Комик Поперечный заявил, что в Лос-Анджелесе много бездомных и наркоманов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Etienne Laurent / Reuters

Известный российский стендап-комик и блогер Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший в США, рассказал о бездомных и наркоманах, которых он нередко видит рядом с домом. Историей об этом он поделился в выпуске подкаста «Без души», доступном на YouTube.

Поперечный заявил, что они с женой, блогершей Полиной Чистяковой, планировали завести детей. Однако, по его словам, они не решаются стать родителями из-за условий жизни в Лос-Анджелесе. «Мы жили в районе, в центре. *** [много] бомжей и наркоманов. Мы такие: пока мы тут гуляем — нормально. Но я с коляской себя не могу представить в этом антураже», — пожаловался комик.

Также стендапер добавил, что позднее они с женой переехали в частный дом.

Ранее Поперечный, приезжавший в Россию из США, рассказал об удивившей его особенности родной страны. По его словам, когда он заказывал такси, на вызов приезжали только незнакомые юмористу машины.

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