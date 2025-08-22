Экономика
Москвичей предупредили о температурных качелях

Синоптик Заводченков: В ближайшие дни температура в Москве будет колебаться
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В ближайшую неделю погода в Москве будет переменчивой. О температурных качелях в эфире телеканала «Россия 24» рассказал ведущий специалист Центра Фобос Вадим Заводченков.

В пятницу, 22 августа, в столице прогнозируются дожди, в сравнение с предыдущими днями осадки не будут продолжительными. Однако из-за плотной облачности температура воздуха не поднимется выше «сентябрьских 17 градусов», отметил синоптик. Дожди 23-24 августа будут кратковременными и локальными. Холодный фронт в выходные ослабнет, и температура пойдет вверх. Однако в начале следующей недели туч над Москвой станет больше, из-за чего в городе вновь похолодает. В понедельник-вторник, 25-26 августа, Заводченков обещает около 16-17 градусов тепла.

Дожди не прекратятся и в последнюю неделю августа, предупреждает ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, в ближайшее время температура будет держаться на уровне 16-18 градусов, однако в последние пару дней уходящего августа столбики термометров могут подняться до отметки в 20 градусов.

