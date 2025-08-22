Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю лета

Синоптик Позднякова: В последнюю неделю лета в Москве будет холодно и дождливо

В последнюю неделю лета, которая начнется с 25 августа, погода в Москве и области будет прохладной и дождливой. Об этом рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с НСН.

«В конце августа жителям Москвы и Подмосковья особого тепла ждать уже не приходится. Всю неделю термический режим останется таким же, как и в предстоящие выходные дни», — отметила синоптик.

В ближайшие дни ночные температуры в столичном регионе не превысят плюс 8-15 градусов, а днем воздух не прогреется сильнее плюс 16-18 градусов. Влияние циклонов в центре страны постепенно начнет ослабевать, утонила метеоролог.

По прогнозам Поздняковой, только в два последних дня августа столбики термометров могут показать больше плюс 20 градусов. «И редкий день обойдется без осадков, но их интенсивность не будет значительной. В основном будет небольшой, кратковременный дождь», — заключила специалистка.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Россию пришли первые заморозки. Отрицательные температуры, по словам синоптика, зафиксировали на восьми метеостанциях.