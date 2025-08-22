Экономика
11:24, 22 августа 2025Экономика

Первые заморозки пришли в Россию

Синоптик Тишковец: На Русской равнине зафиксировали первые заморозки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Россию пришли заморозки — их зафиксировали на Русской равнине впервые после весны. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По данным синоптика, столбики термометров опустились ниже нуля на восьми метеостанциях. Так, на западе Вологодской области метеостанция Бабаево зарегистрировала минус 2,5 градуса Цельсия, а на юге Архангельской области — минус 0,7 градуса. Ниже нуля температура также упала в Ленинградской области, на юге Карелии и в Коми.

До этого Тишковец заявил, что Москва пережила самую холодную ночь за последние два месяца. Температура воздуха в столице опустилась до плюс 8,4 градуса, что стало вторым самым низким показателем за лето. Холоднее было только в ночь на 22 июня — плюс 7,8 градуса.

При этом в Сибири и на Урале в ближайшие дни будет аномально тепло — в некоторых регионах воздух прогреется до плюс 25-26 градусов.

