08:36, 22 августа 2025Экономика

В Москве зафиксировали самую холодную ночь за два месяца

Синоптик Тишковец: В Москве зафиксирована самая холодная ночь с июня
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Москве зафиксировали самую холодную ночь за последние два месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве самая холодная ночь за последние два месяца! Первые заморозки на Русской равнине: на девяти метеостанциях столбик минимального термометра опустился ниже нуля!», — сообщил он.

По словам синоптика, минувшей ночью на опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл до плюс 8,4 градуса, что стало вторым самым низким показателем за лето. Холоднее было только в ночь на 22 июня (плюс 7,8 градуса). «Одевайтесь теплее», — призвал он.

Ранее Тишковец пообещал возвращение летней погоды в Москву в конце августа. «Лето покинет Москву на неделю, позволив осени провести репетицию. Тем не менее летняя погода вернется», — сказал синоптик.

