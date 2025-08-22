Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:07, 22 августа 2025Экономика

Россиянам пообещали аномальную погоду

Синоптик Вильфанд: Температура выше нормы ожидается в Сибири и на Урале
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Сибири и на Урале в ближайшие дни ожидается температура воздуха выше климатической нормы, а в Северо-западном и Центральном федеральных округах — ниже нормы. Аномальную погоду пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

Так, в Москве и других центральных и северо-западных регионах страны показатели будут ниже привычных на 3-4 градуса Цельсия, рассказал синоптик.

В то же время в Сибирском федеральном округе, от Урала до реки Лены, установится очень приятная погода. Особенно тепло будет в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах — там воздух прогреется до плюс 25-26 градусов.

«Нельзя судить о том, что пришла осень, находясь в Москве. Все-таки страна у нас большая. Это огромная территория (где теплая погода), она занимает почти половину территории страны», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее жителям Москвы предсказали похолодание до плюс 6 градусов. До таких значений, по прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся ночью в ближайшие дни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Он раскрыл, что будет после этого

    Восемь россиян задержали по делу о многомиллионных взятках

    Назван наиболее частый посмертный диагноз бойцов ВСУ

    59-летняя иностранка приставала к 14-летней девочке на пляже в Европе

    В России заявили о неизбежной осенней кампании на Украине

    Продажи овощей в России упали

    Россиянам пообещали аномальную погоду

    На Западе раскрыли тактическую ошибку Трампа в переговорах с Россией

    Переспавшая с 583 мужчинами за шесть часов порномодель пожаловалась на безумного сталкера

    Экс-президента Бразилии заподозрили в отмывании более пяти миллионов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости