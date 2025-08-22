Интернет и СМИ
Муж поговорил с бывшим бойфрендом жены и задумался о разводе

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Tricky-Difference888 рассказал, что задумался о разводе после того, как встретился с бывшим бойфрендом жены. По словам мужчины, причиной стала ложь женщины.

«Пару лет назад, перед свадьбой, мы серьезно поговорили и согласились, что оба хотим иметь детей, а в прошлом году мы начали пытаться завести ребенка. После полугода безуспешных стараний я начал переживать и настаивать на том, что нам нужно сходить к врачу и сдать анализы», — написал автор.

Его жена долго отпиралась, но потом согласилась на визит в клинику с условием, что каждый из супругов сходит туда по отдельности. Спустя месяц она заявила, что по результатам проведенных исследований она оказалась бесплодной. Чтобы понять, как ему наилучшим образом поддержать женщину, Tricky-Difference888 обратился к своей знакомой по колледжу, которая также была бесплодна. Однако ее история о постановке диагноза и проведенных анализах разительно отличалась от того, что ему рассказывала супруга.

«И тут я вспомнил, что у моей жены до меня был бойфренд, которого она называла манипулятором и лжецом. Он пытался связаться со мной, когда мы только начали встречаться, но я всегда блокировал его. Теперь же я сам искал встречи с ним. Он согласился поговорить и рассказал, что на самом деле моя супруга в 25 лет, за год до начала наших отношений, перевязала маточные трубы», — ужаснулся автор.

Выяснилось, что она сделала это тайком от бывшего парня, а он хотел предупредить об этом Tricky-Difference888 и именно поэтому ему и писал пять лет назад. Автор сообщил жене, что теперь знает правду, на что она ответила, что никогда не хотела заводить детей, но не призналась до брака, так как побоялась остаться в одиночестве.

В итоге мужчина задумался о том, стоит ли ему продолжать отношения. Он пока не принял окончательное решение, но уехал из дома, чтобы некоторое время пожить с родителями.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о повторяющейся шутке мужа, из-за которой она задумалась о разводе. По словам женщины, в последнее время супруг начал нередко говорить о ее смерти.

