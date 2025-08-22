Невеста Роналду опубликовала фото в прозрачных шортах

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в прозрачных шортах

Испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя невеста нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду предстала на размещенных фото во время отдыха на пляже. Она позировала в белом бикини, поверх которого надела прозрачные облегающие микрошорты и топ бренда Alo Yoga в тон.

Также манекенщица распустила волосы, заплетя несколько тонких кос, дополнила образ серьгами и ожерельем с камнями и продемонстрировала помолвочное кольцо.

Ранее в августе сообщалось, что Роналду преподнес Родригес подарки на миллионы рублей в честь помолвки