Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

Режиссер Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино

Американский режиссер Вуди Аллен, который является обладателем четырех статуэток «Оскар», примет участие в Московской международной неделе кино. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Отмечается, что встреча с кинематографистом пройдет в онлайн формате. Хедлайнерами мероприятия также выступят американский актер, каскадер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос и культовый сербский режиссер Эмир Кустурица.

Ранее сообщалось, что американский исполнитель Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) приедет в Россию.