08:55, 22 августа 2025

Оскорбившего короля политика и миллиардера оправдали

NYT: Тайского экс-премьера Чинавата оправдали по делу об оскорблении монархии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Тайского миллиардера и бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата оправдали по делу об оскорблении монархии. Об этом пишет газета The New York Times.

«Ему грозило максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Хотя господину Таксину удалось избежать этих обвинений, он и его семья по-прежнему сталкиваются с юридическими угрозами», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Чинават смог избежать тюремного заключения во время следствия, поскольку проходил лечение в VIP-палате больницы.

В мае Чинават попал под суд из-за того, что в интервью оскорбил короля страны Ваджиралонгкорна (Раму X).

