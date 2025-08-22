Силовые структуры
18:41, 22 августа 2025Силовые структуры

Отсидевший срок бывший губернатор российского региона потребовал 10 миллионов рублей

Экс-губернатор Кировской области Белых подал иск к Минфину России на ₽10 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бровко / РИА Новости

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых подал иск к министерству финансов России на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы судебного производства.

По данным агентства, речь идет о компенсации за незаконное уголовное преследование. Иск рассматривает Свердловский районный суд Перми. Отмечается, что суть дела не раскрывается. Однако, в качестве третьих лиц заявлены следственное управление Следственного комитета (СК) России по Кировской области, следователь по особо важным делам ведомства и управление Федерального казначейства по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что суд обязал компенсировать бывшему губернатору Кировской области Никите Белых восемь миллионов рублей, которые он потратил на услуги адвоката.

