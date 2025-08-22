Силовые структуры
20:18, 22 августа 2025Силовые структуры

Пожилая россиянка заплатила жизнью за ремонт дачи

Под Тверью задержан ремонтник, заколовший пенсионерку за отказ платить вперед
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Под Тверью задержан мужчина, заколовший пожилую местную жительницу, отказавшуюся платить вперед за ремонт дачи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тверской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас фигурант заключен под стражу.

По данным следствия, преступление произошло вечером 18 августа в СНТ «Козловский садовод-1». Туда ремонтник пришел к женщине, у которой ранее занимался строительством за тем, чтобы попросить денег в счет будущих произведенных им работ. Хозяйка дачи отказала ему. В ответ на это мужчина схватил нож и изрезал ее.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчину обвинили в расправе над двумя женщинами и покушении на третью.

