Раскрыто имя кандидата на главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»

Николас Кейдж стал кандидатом на роль в пятом сезоне «Настоящего детектива»
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Настоящий детектив»

Американский актер Николас Кейдж может сыграть главную роль в пятом сезоне популярного сериала «Настоящий детектив». Об этом пишет Deadline.

Сообщается, что Кейдж близок к подписанию контракта. Вероятно, именно он исполнит роль центрального персонажа сезона, детектива Генри Логана.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что действие развернется в Нью-Йорке, в бухте Джамейка. В качестве сценариста выступит Исса Лопес, шоураннер четвертого сезона проекта, главную роль в котором сыграла Джоди Фостер. В прошлых сезонах шоу также снялись Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Винс Вон, Махершала Али и другие актеры.

Съемки пятого сезона начнутся в 2026 году, а премьера на сервисе HBO состоится в 2027 году.

Ранее американская актриса Сара Джессика Паркер, наиболее известная по роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» и его продолжении «И просто так», ответила на критику новых серий культового шоу.

