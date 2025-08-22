Сообщения о массовом отравлении российских военных в Белоруссии не подтвердились

Сообщения о массовом отравлении российских военных на учениях оказались фейком

Закрытый Telegram-канал Belvarta опубликовал пост, в котором сообщалось о массовом отравлении российских военных, которые прибыли на учения «Запад-2025» в Белоруссию. Данная информация не нашла реального подтверждения и оказалась фейком.

По информации авторов поста, в Борисовском районе Минской области якобы было замечено массовое перемещение машин скорой помощи в сторону Борисовского полигона и обратно. «Российские военные, прибывшие на учения “Запад-2025”, получили пищевое отравление, и у них были зафиксированы синдромы ротавируса», — сказано в тексте. В качестве подтверждения изложенных сведений к публикации было прикреплено видео с набором различных кадров — на них видны автомобили скорой помощи, а также военнослужащие в различной обстановке.

Однако данная информация не соответствует действительности. Ни министерство обороны Белоруссии, ни российская сторона не сообщали о каких-либо чрезвычайных ситуациях, связанных с состоянием здоровья участников учений — никаких подобных публикаций не появлялось, в частности, в их официальных Telegram-каналах.

Более того, фейк опровергла заместитель главного врача Минского областного центра скорой медицинской помощи Марина Коршунова. «В учреждение не поступало обращений с симптомами отравления или ротавируса среди военнослужащих, тем более массовых в Борисовском регионе ни сегодня, ни днями ранее», — заключила она.

Также стоит отметить, что многие из появившихся в опубликованном ролике кадров не имеют никакого отношения к российско-белорусским учениям. Так, на кадрах с военнослужащим и полевой кухней продемонстрирован военный, принимающий участие в спецоперации на Украине.

Утверждения, что на учениях «Запад-2025» произошло массовое отравление российских военных, не получили распространения в СМИ. Некоторые белорусские издания опубликовали опровержение данных сведений, в их числе «Минская правда» и проект «Народный антифейк».

Подготовка к совместным российско-белорусским стратегическим учениям идет в соответствии с планом. Маневры пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».