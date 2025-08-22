Стало известно о новом награждении Кадырова

Рамзан Кадыров получил награду за повышение цифровой грамотности школьников

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил награду за повышение цифровой грамотности школьников. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Награду главе республики присвоили по результатам 2024-2025 года. На видео был зачитан фрагмент соответствующего документа с подписью главы Минцифры Максута Шадаева.

Кадыров получил награду на мероприятии, посвященному обновлению общественного транспорта в Чечне.

В июле Рамзан Кадыров также получил награду за развитие гидроэнергетики. Чеченский лидер выразил признательность за оценку его заслуг. Он также отметил, что наградил заместителя генерального директора «РусГидро» Николая Карпухина орденом Кадырова за открытие Башенной гидроэлектростанции (ГЭС) — крупнейшей в Чечне.