21:24, 22 августа 2025

В КНДР впервые показали телерепортаж о северокорейских бойцах в Курской области

На ТВ КНДР впервые вышел репортаж об участии военных в боях в Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На ТВ КНДР впервые вышел репортаж об участии северокорейских военных в боях в Курской области. Сюжет показали в эфире Центрального телевидения Северной Кореи.

Материал продолжительностью около 20 минут был посвящен 101 солдату, отдавшим жизни в Курской области. На кадрах показано, как северокорейские бойцы штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, уничтожают украинские танки и сбивают беспилотники.

Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вручил медали героя народной республики командирам и бойцам Корейской народной армии, принявшим участие в операции по освобождению Курской области от украинских формирований.

