В Крыму потушили природный пожар площадью 5,2 тыс. га

В Крыму потушили природный пожар площадью 5,2 тысячи гектара, говорится в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону.

В четверг, 21 августа, возгорание уже было локализовано на этой же площади. Пожар угрожал четырем селам, но распространение огня удалось предотвратить.

Для тушения привлекли более 330 человек и около 70 единиц техники. Наземные силы использовали ранцевые огнетушители, хлопушки и поливали кромку пожара с помощью пожарно-спасательных автомобилей.

Ранее сообщалось, что пожар охватил около семи тысяч гектаров на полуострове и угрожал селам Малиновке, Лучевому, Северному и Васильевке у города Белогорска.