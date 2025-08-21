Крым охватил сильный пожар

МЧС: Площадь ландшафтного пожара в Крыму составляет 7 тысяч гектаров

В Крыму произошел крупный ландшафтный пожар, к его тушению привлечены более 330 специалистов. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет около семи тысяч гектаров. На охваченную огнем территорию вертолеты сбросили 81 тонну воды.

«Наземные силы продолжают тушение с применением ранцевых огнетушителей, хлопушек; кромку пожара проливают с помощью спецтехники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар угрожал четырем селам Малиновке, Лучевому, Северному и Васильевке, но их удалось защитить.

Ранее мощный лесной пожар произошел в Станично-Луганском округе Луганской народной республики. Огонь охватил более 40 домов на садовых участках Ольховские Дачи.