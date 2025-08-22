В лесу обнаружили клад с 600 золотыми и серебряными монетами

Кладоискатели-любители нашли 600 серебряных и золотых монет в лесу в Польше

Группа польских кладоискателей обнаружила в лесу возле города Бохня клад из 600 средневековых монет. Об этом сообщает Heritage Daily.

Находка была сделана с помощью металлоискателей на юге Польши. Энтузиасты нашли керамический горшок с 592 серебряными денариями Ягеллонов, 26 полугрошами и 4 золотыми дукатами времен правления Сигизмунда Люксембургского. Все артефакты немедленно передали в региональное управление по охране культурного наследия для консервации.

Специалисты из AGH University в Кракове провели микрораскопки, чтобы сохранить целостность сосуда и его содержимого. По мнению экспертов, клад отражает экономическое значение Бохни как центра торговли в позднем Средневековье — город процветал благодаря соляным шахтам и торговым путям. Вероятно, монеты принадлежали купцу и были спрятаны в период политической нестабильности.

После реставрации в Музее Станислава Фишера все монеты будут выставлены на постоянной экспозиции. Это уже второе крупное открытие в регионе за год — в 2024 году возле Кракова нашли клад викингов X века. Польские власти напоминают, что все археологические находки должны быть зарегистрированы в государственных органах.

Ранее в лесу под польским городом Калиш археологи-любители обнаружили клад с ожерельем готов. Вес артефакта составил 222 грамма, а его сохранность поразила специалистов.