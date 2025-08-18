В польском лесу нашли золотое ожерелье готов

Археологи-энтузиасты нашли в польском лесу готский клад V века

В лесу под польским городом Калишем археологии-любители обнаружили клад с ожерельем готов. Об этом сообщает Archaeology Mag.

Группа энтузиастов «Денар Калиш» за пять недель раскопок в Гродзецком лесничестве нашла римские захоронения, средневековые монеты и главную сенсацию — золотое ожерелье V века. Вес артефакта составил 222 грамма, а его сохранность поразила специалистов.

Ожерелье, предположительно готское, было частью спрятанного клада: оно лежало в согнутом виде внутри керамического сосуда вместе с другими ценностями. Это первая подобная находка в Польше. Аналоги украшения раньше находили в Скандинавии. Все артефакты передадут в Калишский региональный музей.

Раскопки начались с обнаружения могилы воина с наконечником копья и умбоном щита, относящихся к пшеворской культуре. Позже нашли средневековый кувшин с 631 монетой внутри, а затем — второй сосуд, в котором и лежало ожерелье.

Готы — германское племя, которое в эпоху Великого переселения народов жило на территории современной Польши, контактируя со славянами.

