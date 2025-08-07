Во Вьетнаме 81-летний пенсионер нашел клад в доме с секретным тоннелем

Во вьетнамской провинции Тэйнинь пенсионер обнаружил клад в неожиданном месте. Об этом сообщает сайт VietnamNet.

81-летний Нгуен Хуу Там занимался восстановлением семейного дома, который когда-то принадлежало его прадеду. Здание сыграло важную роль в истории страны: в 1930-е годы там тайно собирались революционеры из Коммунистической партии Индокитая. Под лавкой начинался секретный тоннель, по которому участники собраний могли уйти в случае опасности.

Во время ремонта Там и строители обнаружили, что под полом скрывается тайник. Внутри оказались большие керамические кувшины с монетами. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что их отчеканили в конце XVIII века.

Если бы мы не занялись ремонтом, то никогда бы не нашли клад под фундаментом. Думаю, его спрятали наши предки много лет назад. В свое время наша семья владела почти сотней гектаров земли и считалась одной из самых богатых в округе Нгуен Хуу Там

По мнению Нгуена Хуу Тама, сокровища могли спрятать его предки, которые, как он подозревает, в феодальные времена были состоятельными чиновниками.

