В России оценили эффективность гиперзвуковой «золотой пули» против ВСУ

Эксперт Кнутов: Гиперзвуковая ракета «Кинжал» не оставит ВСУ времени на реакцию
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российские аэробаллистические ракеты «Кинжал», которые используют для поражения целей на Украине, не оставляют противнику времени на реакцию. Эффективность комплекса оценил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Он отметил, что гиперзвуковая ракета отличается минимальным подлетным временем. Поэтому противник не успевает среагировать на удар.

«У них есть главное достоинство — это подлетное время, плюс разрушительные способности, которые связаны не только с боевой частью, но и с кинетической энергией. Применение "Кинжалов" — это, скажем так, применение "золотой пули"», — сказал эксперт.

При получении информации о полете ракет в сторону аэродрома противник поднимает самолеты в воздух, чтобы избежать потерь техники. По словам Кнутова, «Кинжал» не оставляет времени на такие маневры.

В июле эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что ракеты «Кинжал» практически невозможно перехватить при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.

