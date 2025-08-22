Экономика
11:51, 22 августа 2025Экономика

В России выросли продажи одного вида транспортных средств

«Автостат»: Продажи подержанных мотоциклов в России выросли на 6,1 % в июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Mark Blinch / Reuters

По итогам июля 2025 года суммарные объемы реализации подержанных мотоциклов в России увеличились на 6,1 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 15 920 единиц. О заметном росте спроса на этот вид транспортных средств сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В месячном выражении продажи б/у мотоциклов в стране остались почти неизменными. В июне 2025-го в РФ реализовали 15 978 единиц подобного вида транспортных средств.

Наибольшее предпочтение в этом сегменте рынка россияне отдают японским производителям. На долю моделей из этой азиатской страны во втором летнем месяце пришлось 50 процентов всех сделок на вторичном рынке. Каждый седьмой (14 процентов) перепроданный мотоцикл, в свою очередь, оказался китайского происхождения. Еще 8 процентов сделок затронули российские бренды, около 7 процентов — немецкие, а чуть более 5 процентов — американские.

Самым востребованным брендом у россиян в сегменте подержанных мотоциклов оказался японский концерн Honda (3 тысячи реализованных единиц). В топ-3 также вошли Yamaha (2,3 тысячи) и Suzuki (1,4 тысячи). Таким образом, в тройку лидеров оказались исключительно японские производители. В топ-5 оказались Kawasaki (1,3 тысячи) и немецкий BMW (1,1 тысячи), резюмировали эксперты.

В конце весны 2025 года россияне покупали больше подержанных мотоциклов, чем в разгар лета. В мае в стране перепродали в общей сложности 18,3 тысячи единиц подобной техники. При этом тройка лидеров в этом сегменте за несколько месяцев осталась без изменений. Спрос россиян на новые мотоциклы в 2025-м в целом опережает динамику интереса к подержанным. Так, реализация первых в стране в июле выросла на 19 процентов год к году и оказалась более чем втрое выше прироста на вторичном рынке, заключили в аналитическом агентстве.

