Застрявшую в горах Киргизии россиянку решили не спасать

Руководитель экспедиции Греков: Альпинистку Наговицыну решили не спасать
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую со сломанной ногой в горах Киргизии, решили не спасать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам руководителя спасательной экспедиции Дмитрия Грекова, из-за ухудшения погоды и возможного схода лавин никто не верит в успех операции. Шансы найти россиянку живой — минимальны, как и возможность снять ее с горного хребта Тянь-Шань.

На опубликованных кадрах коптер облетает палатку с Наговицыной, расположенную под скалой «Птица».

При этом итальянская команда спасателей пока не отказывается от планов и готова эвакуировать Наговицыну и тело альпиниста Луки Сингальи вертолетом.

Ранее опытные альпинисты, отправившиеся на помощь Наговицыной, которая уже 10 дней находится на пике Победы, не смогли добраться до места и вернулись в лагерь. При этом работающие в лагере «Южный Иныльчек» спасатели назвали две причины, из-за которых женщина могла не выжить.

