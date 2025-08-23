Раскрыты подробности о подорвавших «Северные потоки» бомбах

Tagesschau: На «Северных потоках» заложили 4 взрывных устройства весом от 14 кг

Диверсанты заложили на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» не менее четырех взрывных устройств. Подробности раскрыла служба новостей Tagesschau.

По информации издания, на «Северных потоках» заложили взрывные устройства весом от 14 до 27 килограммов каждое. Отмечается, что взрывчатка представляла собой смесь гексогена и октогена, а бомбы, предположительно, оснастили взрывателями замедленного действия.

Ранее были раскрыты новые детали причастности к подрыву «Северных потоков» арестованного украинца. Следователи ФРГ считают, что задержанный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву «Северного потока» и «Северного потока-2». По мнению следователей, украинец входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах.