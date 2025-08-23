Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 23 августа 2025Мир

Раскрыты подробности о подорвавших «Северные потоки» бомбах

Tagesschau: На «Северных потоках» заложили 4 взрывных устройства весом от 14 кг
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Диверсанты заложили на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» не менее четырех взрывных устройств. Подробности раскрыла служба новостей Tagesschau.

По информации издания, на «Северных потоках» заложили взрывные устройства весом от 14 до 27 килограммов каждое. Отмечается, что взрывчатка представляла собой смесь гексогена и октогена, а бомбы, предположительно, оснастили взрывателями замедленного действия.

Ранее были раскрыты новые детали причастности к подрыву «Северных потоков» арестованного украинца. Следователи ФРГ считают, что задержанный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву «Северного потока» и «Северного потока-2». По мнению следователей, украинец входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Туда невозможно добраться». Операцию по спасению российской альпинистки завершили

    Раскрыты подробности о подорвавших «Северные потоки» бомбах

    Элитный спецбатальон ВСУ сдал населенный пункт в ДНР

    Захарова отреагировала на смерть Вышинского

    Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана двустороннюю и региональную повестку

    Глухонемой москвич заполонил тараканами всю квартиру

    Симоньян прокомментировала смерть журналиста Кирилла Вышинского

    Раскрыта причина ударов Киева по нефтепроводу «Дружба»

    Аэропорт Пулково приостановил работу

    В Ставропольском крае загорелся торговый комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости