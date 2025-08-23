Два российских аэропорта ограничили работу

Росавиация: В аэропортах Волгограда и Саратова ограничили полеты

В аэропортах двух российских городов — Волгограда и Саратова — ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Сообщение о введении ограничений в воздушной гавани Волгограда появилось в 23:36 по московскому времени. В Саратове они были введены в 00:18. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Ранее сообщалось о взрывах в Волгограде. По словам местных жителей, город атаковали украинские беспилотники, они летели на низкой высоте. Официальной информации на тот момент не поступало.