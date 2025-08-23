Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:50, 23 августа 2025Путешествия

Два российских аэропорта ограничили работу

Росавиация: В аэропортах Волгограда и Саратова ограничили полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В аэропортах двух российских городов — Волгограда и Саратова — ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Сообщение о введении ограничений в воздушной гавани Волгограда появилось в 23:36 по московскому времени. В Саратове они были введены в 00:18. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Ранее сообщалось о взрывах в Волгограде. По словам местных жителей, город атаковали украинские беспилотники, они летели на низкой высоте. Официальной информации на тот момент не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл военное преимущество России

    В Британии предупредили Зеленского о последствиях его действий

    Эксперт оценил идею запретить покупку студий с помощью семейной ипотеки

    Украина предостерегла Белоруссию от приближения к ее границам

    В США сообщили о поездке Келлога на Украину

    Два российских аэропорта ограничили работу

    В Минобороны назвали количество сбитых за вечер беспилотников

    Серия взрывов прозвучала в российском регионе

    Мужчина провалился под землю в российском регионе

    Президент ФИФА оценил встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости