Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:24, 22 августа 2025Россия

В российском городе прогремели взрывы

Shot: Над Волгоградом прогремело около 10 взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В ночь на пятницу, 22 августа, в Волгограде прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Всего прозвучало около десяти взрывов, они начали раздаваться в 0:50 по местному времени (совпадает с московским). Кроме того, был слышен звук мотора и видны яркие вспышки над Волгой.

По словам очевидцев, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на юге города. Про предварительным данным, уничтожено уже два дрона. Отмечается, что беспилотники летели на низкой высоте.

По данным Shot, взрывы также произошли в Волжском. Официальная информация пока не поступала.

Ранее украинские ударные беспилотники атаковали жилые дома в Донецкой народной республике (ДНР). Под удар попали многоквартирные дома в Енакиево и частный дом в Горловке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали скрытую цель саммита на Аляске

    Ким Чен Ын вручил награды корейским участникам операции в Курской области

    Названы пенсии российских госслужащих

    Путешествующий по миру россиянин назвал семь опасных для туристов стран

    В российском городе прогремели взрывы

    Сальдо заявил об исторической принадлежности Херсонской области России

    Вдоль дороги нашли шесть человеческих голов

    В России захотели ужесточить наказание за фальшивый знак «Инвалид»

    Украинские военные спасли российских бойцов ради сдачи в плен

    В России ответили на слова Ермака о территориальных уступках со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости