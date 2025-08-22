В российском городе прогремели взрывы

Shot: Над Волгоградом прогремело около 10 взрывов

В ночь на пятницу, 22 августа, в Волгограде прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Всего прозвучало около десяти взрывов, они начали раздаваться в 0:50 по местному времени (совпадает с московским). Кроме того, был слышен звук мотора и видны яркие вспышки над Волгой.

По словам очевидцев, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на юге города. Про предварительным данным, уничтожено уже два дрона. Отмечается, что беспилотники летели на низкой высоте.

По данным Shot, взрывы также произошли в Волжском. Официальная информация пока не поступала.

Ранее украинские ударные беспилотники атаковали жилые дома в Донецкой народной республике (ДНР). Под удар попали многоквартирные дома в Енакиево и частный дом в Горловке.