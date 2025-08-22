Бывший СССР
ВСУ ударили по жилым домам в ДНР

ВСУ атаковали ударными беспилотниками жилые дома в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые дома в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью ударных беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона.

Уточняется, что удар был нанесен по частному дому в Горловке, а также по многоквартирным домам в городе Енакиево. Кроме того, атаке подверглась котельная в Калининском районе. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Ранее стало известно о падении беспилотника в Воронежской области, в результате чего была нарушена работа контактной сети на участке Россошь — Сохрановка. На фоне этого произошла задержка более семидесяти пассажирских поездов.

