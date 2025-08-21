Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:59, 21 августа 2025Путешествия

В российском регионе задержали более 70 поездов из-за падения дрона

РЖД: В Воронежской области задержали 71 поезд из-за падения беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Более семидесяти пассажирских поездов задерживаются из-за падения беспилотника в Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что в результате падения дрона была нарушена работа контактной сети на участке Россошь — Сохрановка. С нарушением расписания отправляется 71 поезд дальнего следования, максимальное время задержки составляет до 5,5 часов.

Пассажиров поездов, которые следуют с задержкой более четырех часов, обеспечивают питанием.

Ранее стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Белгородской области. Под удар попала многоэтажка в городе Грайворон, в результате чего повреждения получили кровля, фасад и остекление. Пострадал один человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали скрытую цель саммита на Аляске

    Дачников предупредили об опасности полива овощей дождевой водой

    Кролики-чудовища с щупальцами на мордах оказались опасны для людей

    Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с марта 2027 года

    «Калашников» рассказал о юбилее подводного автомата

    Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ

    «Я никогда не чувствовала такой любви». Как несколько брошенных девушек раскрыли тайный полицейский заговор и потрясли всю страну?

    В российском регионе задержали более 70 поездов из-за падения дрона

    В США пригрозили России статусом спонсора терроризма

    ВСУ стали усиливать давление на жителей правобережной части Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости