В российском регионе задержали более 70 поездов из-за падения дрона

РЖД: В Воронежской области задержали 71 поезд из-за падения беспилотника

Более семидесяти пассажирских поездов задерживаются из-за падения беспилотника в Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что в результате падения дрона была нарушена работа контактной сети на участке Россошь — Сохрановка. С нарушением расписания отправляется 71 поезд дальнего следования, максимальное время задержки составляет до 5,5 часов.

Пассажиров поездов, которые следуют с задержкой более четырех часов, обеспечивают питанием.

Ранее стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Белгородской области. Под удар попала многоэтажка в городе Грайворон, в результате чего повреждения получили кровля, фасад и остекление. Пострадал один человек.