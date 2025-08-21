ВСУ атаковали многоквартирный дом в российском регионе

Гладков: При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, удар пришелся по крыше многоэтажки — повреждения получили кровля, фасад и остекление. В результате детонации украинского беспилотника ранение получил мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой.

Еще один беспилотник ударил по грузовому автомобилю в одном из районов города. Пострадал находившийся в салоне машины мужчина — у него диагностировали баротравму.

Ранее сообщалось, что мирный житель и боец самообороны пострадали при массированной атаке на Белгородскую область. Удары были совершены 20 августа.