ВСУ атаковали многоквартирный дом в российском регионе

Гладков: При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, удар пришелся по крыше многоэтажки — повреждения получили кровля, фасад и остекление. В результате детонации украинского беспилотника ранение получил мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой.

Еще один беспилотник ударил по грузовому автомобилю в одном из районов города. Пострадал находившийся в салоне машины мужчина — у него диагностировали баротравму.

Ранее сообщалось, что мирный житель и боец самообороны пострадали при массированной атаке на Белгородскую область. Удары были совершены 20 августа.

