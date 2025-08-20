Россия
Мирный житель и боец самообороны пострадали при массированной атаке на российский регион

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Мирный житель и боец самообороны пострадали при массированной атаке на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском округе в результате обстрела села Борки наш боец получил ранение. Его доставили в Валуйскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Вследствие прилетов снарядов повреждено остекление социального объекта. Также перебита линия электропередачи», — написал он.

В другом населенном пункте — селе Бочковка — БПЛА ударил по частному дому. Находящийся внутри мирный житель получил ранение живота, его доставили в областную клиническую больницу.

Помимо того, удары пришлись еще по девяти населенным пунктам, а также по городу Шебекино. Там FPV-дрон сдетонировал на парковке, в результате чего повреждения получили семь транспортных средств.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ в ночь на 20 августа выпустили по России четыре десятка беспилотников. Больше всего дронов — 14 — перехватили над Воронежской областью. Всего украинские войска попытались ударить по девяти регионам России.

