07:50, 20 августа 2025Россия

ВСУ ночью пытались ударить по девяти регионам России десятками беспилотников

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на среду, 20 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России четыре десятка беспилотников. Подробности о ночных ударах Минобороны России привело в Telegram-канале.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 42 беспилотника над девятью регионами России. Больше всего дронов — 14 — перехватили над Воронежской областью.

Еще 8 сбили над Тамбовской областью, 7 — над Курской областью, 5 — над Ростовской областью, по 2 — над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по 1 — над Краснодарским краем и Липецкой областью.

Вечером 19 августа ВСУ атаковали Россию с помощью 23 беспилотников. Под удар попали Курская, Брянская, Белгородская области, а также Крым и Черное море.

    Обсудить
