Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:37, 20 августа 2025Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 23 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 21:00 19 августа до 0:00 20 августа.

Больше всего беспилотников (восемь) было сбито в Курской области. Еще семь БПЛА уничтожили в Брянской области. Также пять дронов ликвидировали в Белгородской области. Кроме того, еще две воздушные цели поразили в Крыму и одну — в акватории Черного моря.

Ранее Белгородская область подверглась массированному налету дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности ряда стран направить войска на Украину

    Поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновили

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    В Новой Зеландии осудили первого в истории страны шпиона

    Мужчина узнал о своей смерти из списков избирателей

    Роднина назвала решенную в России советскую проблему

    Запорожская область осталась без света

    Китайский аналог американского Osprey взлетел

    На смену «мужчинам-крысам» пришли «мужчины-коты». Кто они такие и почему так привлекают женщин?

    «Даже смотреть стыдно». «Сам решу» с сыном Розы Сябитовой — один из главных мемов лета. Почему его обсуждала вся страна?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости