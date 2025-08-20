Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 23 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 21:00 19 августа до 0:00 20 августа.

Больше всего беспилотников (восемь) было сбито в Курской области. Еще семь БПЛА уничтожили в Брянской области. Также пять дронов ликвидировали в Белгородской области. Кроме того, еще две воздушные цели поразили в Крыму и одну — в акватории Черного моря.

Ранее Белгородская область подверглась массированному налету дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).