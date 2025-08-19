Российский регион подвергся массированному налету дронов ВСУ

Гладков сообщил об атаках ВСУ на десять населенных пунктов Белгородской области

Белгородская область подверглась массированному налету дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона в частном доме и летней кухне выбиты окна, посечены кровли. В селе Муром после ударов дронов повреждены два частных дома, в одном из которых произошло возгорание. Также посечен забор еще одного домовладения», — написал он.

В другом населенном пункте — селе Грузское — сдетонировал дрон, из-за чего загорелась хозяйственная постройка. Там же взорвались еще два БПЛА, один частный дом оказался полностью уничтожен. Помимо этого, в результате атаки четвертого беспилотника повреждения получил КамАЗ.

По словам Гладкова, в других населенных пунктах — селах Знаменка, Тулянка, Долгое, Нечаевка, Черемошное, Березовка и Байцуры — удары дронов повредили частные дома, коммерческий объект и инфраструктурный объект связи.

В этот же день ВСУ ударили по церкви в Белгородской области. Атаке подвергся храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка. В результате атаки пострадала мирная жительница.