Россия
18:42, 19 августа 2025Россия

Российский регион подвергся массированному налету дронов ВСУ

Гладков сообщил об атаках ВСУ на десять населенных пунктов Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Белгородская область подверглась массированному налету дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона в частном доме и летней кухне выбиты окна, посечены кровли. В селе Муром после ударов дронов повреждены два частных дома, в одном из которых произошло возгорание. Также посечен забор еще одного домовладения», — написал он.

В другом населенном пункте — селе Грузское — сдетонировал дрон, из-за чего загорелась хозяйственная постройка. Там же взорвались еще два БПЛА, один частный дом оказался полностью уничтожен. Помимо этого, в результате атаки четвертого беспилотника повреждения получил КамАЗ.

По словам Гладкова, в других населенных пунктах — селах Знаменка, Тулянка, Долгое, Нечаевка, Черемошное, Березовка и Байцуры — удары дронов повредили частные дома, коммерческий объект и инфраструктурный объект связи.

В этот же день ВСУ ударили по церкви в Белгородской области. Атаке подвергся храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка. В результате атаки пострадала мирная жительница.

