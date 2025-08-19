Россия
13:02, 19 августа 2025Россия

Губернатор рассказал подробности об ударе ВСУ по храму в Белгородской области

Губернатор Гладков: В результате удара ВСУ по храму пострадала мирная жительница
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили с помощью беспилотника по храму Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Подробности об атаке сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщина, находившаяся на территории, получила рваные и осколочные ранения лица. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

По словам чиновника, на данный момент пострадавшей оказывают необходимую помощь. В здании храма повреждения получили купол, фасад, остекление и паперть.

Помимо того, в селе Мокрая Орловка пострадал мужчина. Он попал под удар БПЛА, который сбросил взрывное устройство на сельхозтехнику. Фельдшер уже оказал ему помощь на месте, после чего мирного жителя направили в Грайворонскую ЦРБ, добавил Гладков.

Об ударе ВСУ по храму ранее сообщил Telegram-канал Shot. По их данным, во время атаки украинского беспилотника в храме велась служба.

    Все новости