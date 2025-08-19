Россия
ВСУ ударили по российскому храму во время службы

Shot: ВСУ ударили по храму в Белгородской области во время службы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали храм в Новой Таволжанке Белгородской области во время службы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, под удар в приграничном регионе попал храм Покрова Пресвятой Богородицы. В результате травмы получила местная жительница, которая была на службе. Ей оказывают помощь.

В Белгородской области из-за атаки ВСУ в апреле оказался поврежден храм Новый Иерусалим. Для удара Украина использовала тяжелые дроны «Баба Яга», в храме начался пожар.

Кроме того, в Курской области храм Покрова Богородицы в мае выгорел изнутри после удара украинских военных. Никто не пострадал. В епархии заявили, что ВСУ нанесли удар целенаправленно.

