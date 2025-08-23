Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 23 августа 2025Россия

Еще три украинских беспилотника сбили в российском регионе

В Ленобласти силы ПВО сбили еще три украинских беспилотника
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Ленинградской области силы ПВО сбили еще три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram.

БПЛА уничтожили над Тосненским районом. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.

В регионе предупреждали о возможном пролете дронов над областью. Из-за этого в юго-западных районах региона снизили скорость мобильного интернета. Также была приостановлена работа аэропорта — он временно не обслуживает рейсы, ограничения на прием и выпуск судов введены для обеспечения безопасности полетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блогера Арсена Маркаряна задержали

    Рогов ответил на слова Зеленского о якобы флагах Украины в новых регионах России

    Овечкин назвал цель в жизни

    Раскрыты подробности задержания блогера Арсена Маркаряна

    В Армении началась акция протеста против российской военной базы в Гюмри

    Иностранцы в беседе с блогершей назвали главные отличия россиянок от европеек

    Россиян предупредили о коварстве одной распространенной патологии сердца

    В Грузии глава Службы госбезопасности ушел в отставку

    Еще три украинских беспилотника сбили в российском регионе

    В ЕС подсчитали переданные Украине доходы от замороженных активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости