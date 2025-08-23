Еще три украинских беспилотника сбили в российском регионе

В Ленобласти силы ПВО сбили еще три украинских беспилотника

В Ленинградской области силы ПВО сбили еще три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram.

БПЛА уничтожили над Тосненским районом. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.

В регионе предупреждали о возможном пролете дронов над областью. Из-за этого в юго-западных районах региона снизили скорость мобильного интернета. Также была приостановлена работа аэропорта — он временно не обслуживает рейсы, ограничения на прием и выпуск судов введены для обеспечения безопасности полетов.