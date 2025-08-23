Россия
16:20, 23 августа 2025

Игра ребенка на веревочных качелях обернулась трагедией

В Тверской области умер мальчик, запутавшись в самодельных качелях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница «Прокуратура Тверской области» во Вконтакте

В Тверской области ребенок не выжил после катания на веревочных качелях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, семилетний мальчик играл на детской площадке в селе Красное без присмотра взрослых. Качаясь на самодельных качелях, он запутался в них. Спасти ребенка не удалось. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Проверку также организовали следователи регионального управления Следственного комитета России.

