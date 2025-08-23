Игра ребенка на веревочных качелях обернулась трагедией

В Тверской области умер мальчик, запутавшись в самодельных качелях

В Тверской области ребенок не выжил после катания на веревочных качелях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, семилетний мальчик играл на детской площадке в селе Красное без присмотра взрослых. Качаясь на самодельных качелях, он запутался в них. Спасти ребенка не удалось. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Проверку также организовали следователи регионального управления Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что петербургские коммунальщики заплатят местному жителю сотни тысяч рублей за скользкую дорожку. 73-летний мужчина поскользнулся и упал на дороге у дома.