Киеву предрекли скорое открытие второго фронта

Соскин: Проект Свириденко приведет к столкновениям и 2 фронту на границе Украины

Новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения, который хотят принять на Украине, приведет к вооруженным столкновениям в республике. В результате для Киева откроется второй фронт, такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Что будет: выход украинцев из украинского гражданства. Все. И тогда это будет полный предел. Те миллионы, которые выехали, уже никогда не вернутся на Украину», — предрек эксперт.

По словам Соскина, закон спровоцирует попытки покинуть страну силовым методом. «А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт», — подытожил он.